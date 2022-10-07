Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, россияне впервые применили беспилотные летательные аппараты.

«Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован», - сообщил Старух, призвав людей не снимать фото и видео и не распространять информацию об атаках.

Также Старух опубликовала памятку, как спасти жизнь, если враг атакует БПЛА:

• Слышите звук двигателя рядом – немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность.

• Выбирайте места вдали от военных и стратегических объектов, административных учреждений.

• Если нет возможности укрыться, соблюдайте правила двух стен, которые должны отделять вас от опасности.

• Лучше всего при возможной атаке — находиться в специально оборудованном укрытии. Если такого поблизости нет, скрывайтесь в подвалах или цокольных этажах домов, подземных паркингах и переходах.

• Если вы попали под обстрел на улице, найдите любое выступление, углубление в земле или канаву. Укрытием на улице также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки.

• Ложитесь на землю и закройте голову руками. Примите позу эмбриона, развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и откройте рот.

• Если нашли помещение, выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть помещение в случае попадания снаряда. Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза новой атаки.

• Не оставайтесь в транспорте при обстреле. Выйдите и отбегите подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.

• Укрываться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций также опасно. Старайтесь не прятаться за автомобилями или киосками: они часто становятся мишенями.

Ранее использование россией иранских дронов прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня у нас день активной дипломатии. Информируем партнеров об очередных проявлениях российского террора, о ракетных ударах по Запорожью и другим городам Украины, о применении иранских беспилотников против наших людей и инфраструктуры", - отметил президент в своем видеообращении 6 октября.

Он отметил, что Иран "почему-то утверждает, что их у нас нет".

"Люди их видят в небе, мы их сбиваем, а нам говорят, что их вроде бы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, на днях дроны-камикадзе впервые ударили по Киевщине.

Также сообщалось, что возросло количество жертв российской атаки по многоэтажкам Запорожья.

Тем временем Россия потребовала, чтобы Украина согласилась на переговоры о мире.