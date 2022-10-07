В случае ухода владимира путина с поста президента россии на его место может претендовать человек «из системы».

Речь идет о министре сельского хозяйства, сыне секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрии Патрушеве, пишет The Washington Post, ссылаясь на политических аналитиков и собеседника, близкого к Патрушеву-старшему.

Дмитрий Патрушев, который в октябре отметит 45-летие, может представлять смену поколений в российской власти, отмечает издание. По словам одного из собеседников журналистов, Патрушев-младший в один день может стать премьер-министром, а уже на следующий день – президентом. Также они отмечают, что Дмитрий Патрушев говорит на нескольких языках, молод и «не принимал участия в войне».

Тем временем, по мнению аналитиков, российский оппозиционер Алексей Навальный, даже на наличие у него шансов победить на свободных выборах, не является возможным кандидатом на пост президента. В отличие от Дмитрия Патрушева, Навальный является врагом для элит.

«Патрушев — человек из системы. Если он скажет: "моя позиция такая-то, за мной стоит половина Совфеда и Госдумы, давайте назначим выборы", — то он говорит с позиции государства. Навальный говорит только как человек с улицы», — пояснил бывший соратник отца Патрушева.

Также The Washington Post озвучил имена других возможных претендентов на пост российского президента. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, московский градоначальникк Сергей Собянин, а также сам Николай Патрушев. Кроме того, кандидатами на пост президента рф могут стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак и глава Тульской области, экс-охранник президента Алексей Дюмин.

Отметим, что Дмитрий Патрушев включен в несколько санкционных списков, составленных в связи с делом Навального и с вторжением России в Украину в 2022 году.

Напомним, в россии просят Украину срочно вернуться за стол переговоров.

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