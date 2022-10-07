Уже с сегодняшнего дня вводится масочный режим из-за повышенной заболеваемости COVID.

Новое распоряжение местных властей касается жителей Сумской области, пишет Politeka.net.

"В области принято решение, мое распоряжение по введению маскового режима", - отметил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, добавив, что, к сожалению, коронавирус из Украины никуда не делся.

Добавим, что только за неделю на Сумщине коронавирус подтвердили у более чем 3 200 человек, 7 человек умерли.

Напомним, что ранее вернуться к ношению масок в публичных местах призвали киевские власти.

«Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот. Предпринимателей просим обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями», - говорилось в сообщении КГГА.

Также украинцам напомнили, что самой надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация.

Напомним, также сообщалось, что денежную помощь в Украине расширяют – кто теперь может получить дополнительную выплату.

Кроме того, сообщалось, что Приватбанк повысил ряд тарифов.

Также Politeka.net писала о новых 10 гривнах, которые ввел в обращение Национальный банк Украины.