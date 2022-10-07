Бывший народный депутат ии экс-мэр Харькова Михаил Добкин, который недавно также стал диаконом УПЦ Московского патриархата, теперь на фронте.

Фото и видео 52-летнего политика в каске и бронежилете опубликовала в Instagram дочь Добкина Алла.

«Вы спрашивали где мой папа…в командировке…в очень короткой. Люблю и горжусь !!! Слава Украине и нашей земле», - прокомментировала кадры Алла, которые были сделаны в недавно освобожденном Боровском районе.

Пользователи соцсетей шутят, что теперь они видели в этой жизни уже все и отмечают, что «Украина прозревает постепенно – с запада на восток».

«Это было неизбежно, просто для него не очевидно», «Теперь я видел все», «Скоро еще и "батько наш Бандера" споет», «Офигеть», «Харьковщина его вотчина, если может помочь людям, пусть помогает. Люди там нуждаются в помощи. Хотя для меня с 2014 года он умер как политик», «Лицедей, успел сменить роль и декорации», «Кем он только не был, одним словом - артист», «Многие смеются, а мне не смешно. Потому что эта мразота выступала и оскорбляла наших патриотов и бойцов, защищавших страну. А теперь он перекрасился потому, что все еще надеется куда-нибудь обратиться. И будут люди, которые за него проголосуют со словами: ну он же изменился, он понял», - комментируют Добкина-«военного» в Сети.

В свою очередь журналист и политический обозреватель Денис Казанский отметил, что Добкин в военном обмундировании – «самая наглядная иллюстрация эффективности политики Путина в отношении Украины».

«Если бы у российских имперцев были мозги, они бы задумались. Но на этот счёт можно не переживать - мозгов у них нет. Поэтому вместо того, чтобы повесить Путина, они будут подобострастно поздравлять его сегодня с юбилеем», - выразил уверенность Казанский.

Напомним, 7 октября российскому диктатору исполняется 70 лет.

В СМИ уже озвучили имя его вероятного преемника – «молодого и знающего несколько языков».

Также напомним, что российские оккупанты впервые атаковали Запорожье иранскими дронами-камикадзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что известно количество новомобилизованных россиян и куда их отправят.