Российские войска готовятся к наступлению украинских защитников и своему бегству.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Сватово россияне заминировали объекты инфраструктуры, а в Кадиевке уничтожают документы особой важности.

«Наверное, понимая о неудобном для длительной обороны ландшафте местности, россияне решили вывезти из Сватового основные медицинские и социальные учреждения – прежде всего, оборудование», - сообщил Гайдай.

Также сообщается, что оккупационные органы власти в городе работают в "урезанном" формате. Заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

«Интересный приказ получила так называемая «власть» в Кадиевке. Там сейчас происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации», - рассказал Гайдай.

Также, по его словам, ВСУ сейчас пытаются «продавить» Лиманское направление, освобождая находящиеся там населенные пункты Луганщины.

Кроме того, глава Луганщины отметил, что, не захватив Киев за три дня, кремль решил уничтожать села и городки на российской территории.

«Так, недавно объявленная частичная мобилизация быстро поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов, которые остаются без мужчин. Призыв происходит методом облав, практически все население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы», - рассказал Гайдай, добавив, что уже совсем скоро мобилизованные вернутся домой «скорее всего, в горизонтальном положении».

Тем временем в Сети появились кадры из Подольска Московской области, где на заводе "Зингер" мужчинам вручили повестки.

Полицейские и ГНС во время рейда на предприятие не давали мужчинам покинуть территорию.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали кошмарить еще один город иранскими дронами-камикадзе.