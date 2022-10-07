Так, российский публицист Александр Невзоров в своем Telegram-канале разместил скриншот публикации в СМИ, посвященной странному наряду Долиной. На опубликованном снимке артистка позирует в лифе, прозрачной накидке и в лосинах с разрезами.

«Так выглядит Смерть после посещения салона красоты. Чтобы запугать «добровольцев» Донбасса, к ним привезли артистку долину и пригрозили тем, что первый же дезертир отправится с ней в ЗАГС», - едко прокомментиировал Невзоров внешний вид Долиной.

В комментариях к посту некоторые пользователи соцсетей признались, что в новом виде Лариса Долина не только малоузнаваема, но и пугающая.

«Капец, она страшная», «Как похорошела Бритни Спирс при Собянине!», «О господи, в кого она превратилась», «Мама дорогая. Долина??? О ужас!», «Баба Яга», «Калоша... в таком наряде самое время на развалины Мариуполя», «Обнять и рыдать», - комментируют пользователи Telegram.

Добавим, ранее по Ларисе Долиной "прошелся" Максим Галкин. Досталось на концерте Галкина в Латвии и Надежде Бабкиной. Галкин считает, что заслуженные артистки РФ лизоблюдствуют, чтобы получить крошки с барского стола. По мнению шоумена, усилия Бабкиной и Долиной остаются незамеченными.

"Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину", - сказал Галкин.

Напомним, певица Наташа Королева не против отправить своего мужа Тарзана на войну против Украины.

Также сообщалось, что Алла Пугачева после того, как выехала из россии сделала новое заявление, сказав недругам, что раньше они были холопами, а теперь стали рабами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап назвал имя российского актера, который позвонил ему после 24 февраля и "плакал в трубку".

Правда, сам актер позже эту информацию опроверг.

Также Потап передал содержание разговора Насти Каменских с Ани Лорак, которая молчит о войне и продолжает работать в россии.