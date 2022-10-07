Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не стоит игнорировать угрозы страны-агрессора россии в контексте войны в Украине как блефа. Об этом она сказала на годовщине газеты Süddeutsche Zeitung.
"Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала", — подчеркнула бывший канцлер.
По словам Меркель, чтобы Германия, Европейский союз и НАТО имели единую, решительную позицию по защите, восстановлению суверенитета и целостности Украины. Полномасштабное вторжение РФ 24 февраля Меркель назвала "глубоким поворотным моментом".
Кроме того, политик рассказала об импульсе к объединению Европы после восстановления единства Германии во время распада советского военного блока во времена Михаила Горбачева.
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"Агрессивная война россии и российского диктатора владимира путина против Украины разрушает основы всего, о чем тогда договорилось международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем россия", — сказала она.
Меркель подчеркнула, что необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права". Впрочем, крепкий мир в Европе можно достичь только с участием россии. "Пока нам не удалось этого сделать, холодная война действительно еще не закончилась", — добавила экс-канцлер.
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