Так, по словам спикера Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко горячая линия по обращению российских военнослужащих о сдаче в плен Украины перегружена из-за количества звонков.
«Эта цифра растет и мы видим это по количеству звонков, которые поступают на номера горячей линии. В том числе и сами рашисты делают у себя в соцсетях публикации о том, что им тяжело дозвониться. Это происходит из-за того, что количество звонков значительно увеличилось и просто линия занята», - сообщил Дехтяренко.
Обращаясь к российским военным, Дехтяренко подчеркнул что им необходимо дозвониться, потому что таким образом они смогут сохранить свою жизнь и ускорить завершение этой войны.
СБУ напоминает о новых номерах «горячей линии жизни»: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.
Позвонить по телефону могут как сами военнослужащие, так и их родные и близкие.
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Добавим, тем временем украинская разведка обнародовала новый аудиоперехват, в котором оккупант рассказывает своей жене, что у них 65 человек уже пропали без вести.
"60 человек пропали без вести… 65 из мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", - сообщает оккупант.
Напомним, ранее появилась информация, сколько тысяч мужчин россия мобилизовала после указа путина и куда их отправят.
Также напомним, что иранские дроны впервые атаковали Запорожье.
Кроме того, в СМИ назвали имя вероятного преемника Путина.