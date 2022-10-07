Мобилизованные россияне обрывают телефоны горячей линии, чтобы узнать, как сдаться в плен, когда они попадут на территорию Украины.

Так, по словам спикера Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко горячая линия по обращению российских военнослужащих о сдаче в плен Украины перегружена из-за количества звонков.

«Эта цифра растет и мы видим это по количеству звонков, которые поступают на номера горячей линии. В том числе и сами рашисты делают у себя в соцсетях публикации о том, что им тяжело дозвониться. Это происходит из-за того, что количество звонков значительно увеличилось и просто линия занята», - сообщил Дехтяренко.

Обращаясь к российским военным, Дехтяренко подчеркнул что им необходимо дозвониться, потому что таким образом они смогут сохранить свою жизнь и ускорить завершение этой войны.

СБУ напоминает о новых номерах «горячей линии жизни»: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Позвонить по телефону могут как сами военнослужащие, так и их родные и близкие.

Добавим, тем временем украинская разведка обнародовала новый аудиоперехват, в котором оккупант рассказывает своей жене, что у них 65 человек уже пропали без вести.

"60 человек пропали без вести… 65 из мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", - сообщает оккупант.

Напомним, ранее появилась информация, сколько тысяч мужчин россия мобилизовала после указа путина и куда их отправят.

Также напомним, что иранские дроны впервые атаковали Запорожье.

Кроме того, в СМИ назвали имя вероятного преемника Путина.