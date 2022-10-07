Парламент принял в целом закон №6482 о добровольном порядке взятия женщин на военный учет военнообязанных.

Как сообщает первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, за проголосовали 297 нардепов.

Теперь женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных за них желанием.

Однако есть исключение. Так, осталась норма о медицинских работниках.

«Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных», - говорится", - говорится в законе.

Ранее, 7 сентября 2022 года, министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на военный учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.

Также сообщалось, что мобилизацию и военное положение продлили – до какой даты.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовятся бежать из Луганщины - уничтожают документы и вывозят оборудование.