По словам Лукашенко, он подарил Путину трактор, на котором он и сам «работает».

«Самый лудший», - подчеркнул Лукашенко, добавив, что в качестве насадок он предложит одну – сеялку.

В комментариях к публикации пользователи соцсетей шутят, что подарок с намеком – пахать придется.

«Лучше новый гроб подарите», «А участок на кладбище кто-нибудь подарит?», «пирамиду из картошки надо было», «Трактор… тонкий намек», «Билет на концерт Кобзона никто не дарил?», «Намекнул, что теперь пахать придется», «Лука тонко намекает, что пора сваливать», «Ну теперь то россия точно войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира», "Восточная деспотия, средневековье, неосталинизм", "Пирамида - это, наверное, намек" - шутят в комментариях относительно подарков Путину.

Также стало известно, что президент Таджикистана подарил Путину пирамиды из дынь и арбузов.

Напомним, ранее появилась информация, что Путин якобы готовится перебросить в Беларусь часть новомобилизованных.

Также сообщалось, что разведка рассекретила план Лукашенко.

Кроме того, Politeka.net писала, что повилось видео, как Лукашенко во время встречи утешал невеселого путина.