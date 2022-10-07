Увеличение проблем президента путина в Украине делает вероятным использование России тактического ядерного оружия.
Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности США, посол в ООН Джон Болтон, сообщает Sky News.
По его словам, сейчас у путина больше проблем, чем когда-либо с момента вторжения. С помощью так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины путин, вероятно, рассчитывал повысить моральный дух россиян и думал, что это поможет заложить основу для будущих границ с Украиной, отметил Болтон. Однако дела у российских военных обстоят нехорошо.
Он отметил, поскольку путин считает, что его солдаты воюют на "русской земле", он может увидеть в ситуации угрозу своему режиму.
"Но я думаю, мы должны сказать, что путину нужно написать предсмертную записку, если он позволит себе использовать даже тактическое ядерное оружие", - подчеркнул он.
В то же время Болтон отметил, что очень важно сдержать использование ядерного оружия, иначе Китай, Иран и Северная Корея могут сделать неверные выводы.
Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.
Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.
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Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.