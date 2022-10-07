На деоккупированной части Харьковщины сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с рашистами депутата Купянского райсовета от одной из местных политических сил.
Об этом сообщили в областном управлении СБУ.
Мужчина – частный предприниматель и владеет достаточно большим автобусным парком – почти 70 машин. С конца марта до начала осени он проводил свою хозяйственную деятельность во взаимодействии с оккупационными властями - так называемой "Военно-гражданской администрацией" г. Купянска.
По данным следствия, подозреваемый договорился с оккупантами не только о беспрепятственном продолжении своей предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров между соседними оккупированными населенными пунктами, но и об открытии нового маршрута – в российский город Краснодар.
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"Не дождавшись" деоккупации г. Купянска, коллаборант еще в начале контрнаступления Вооруженных Сил Украины сбежал на территорию страны-агрессора.
Депутату-предпринимателю объявлено заочное подозрение по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он объявлен в розыск.
Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.
Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.