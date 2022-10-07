Верховная Рада Украины большинством голосов приняла постановление о поддержке позиции Японии по отношению к ее Северным территориям.

За принятие документа проголосовали 287 парламентариев. Постановление №8108 получило название "Об обращении Верховной Рады к международному сообществу по Северным территориям Японии".

В ней содержится призыв к миру продолжить принимать все возможные меры по договорно-правовому оформлению статуса Курильских островов.

Кроме того, депутаты Совета обратились в ООН, Европарламент, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, парламенты других стран с призывом о последовательной поддержке и соответствующих усилиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

Документ вступил в силу в день его принятия.

Как известно, Курильские острова после оккупации были введены Россией в Сахалинской области. Однако Япония считает их своей территорией, которую СССР незаконно аннексировал после Второй мировой войны.

Напомним, на днях дроны-камикадзе впервые ударили по Киевщине.

Также сообщалось, что возросло количество жертв российской атаки по многоэтажкам Запорожья.

Тем временем Россия потребовала, чтобы Украина согласилась на переговоры о мире.