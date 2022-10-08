Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Не Крымом единым. Ночью Бавовна поселилась на железнодорожном узле в Иловайске. У оккупантов хорошо пригорело. По меньшей мере, новая проблема с топливом для военной техники оккупантов гарантирована. Наверное, опять кто-то неудачно бросил окурок ;)", — написал он под кадрами ЧП.
От линии фронта до Иловайска в Донецкой области – около 38 км. Местные оккупационные "власти" говорят о прилете шести ракет из HIMARS.
"Еще и грузовой состав в Иловайске. Местные сообщают о достаточно мощном взрыве и последующей детонации ночью. У оккупантов теперь большие проблемы с поставками с обеих сторон", — добавил Андрющенко.
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Напомним, утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел сильный взрыв, движение по мосту перекрыто. Там в грузовом поезде взорвались и загорелись цистерны с топливом. В результате ЧП два автомобильных пролета моста частично обрушены.
Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.
Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали кошмарить еще один город иранскими дронами-камикадзе.