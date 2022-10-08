В россии назвали причину разрушительного ЧП на Крымском мосту утром 8 октября, а также публикуют кадры момента взрывов.

В Национальном антитеррористическом комитете рф сообщили, что в результате подрыва грузового автомобиля на мосту загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролёта.

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто. В настоящее время готовится запуск паромной переправы через Керченский пролив. Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.

В сети публикуют два видео с предположительным моментом взрыва на Крымском мосту. Судя по кадрам, взрыв произошёл в точке, где находились грузовая и легковая машины.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Одна автомобильная нитка моста визуально цела, а судоходство не перекрывалось.

При этом оккупационные "власти" Крыма сделали нелепое заявление, что дорожное полотно на мосту повредили "украинские вандалы".

Путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию инцидента.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали кошмарить еще один город иранскими дронами-камикадзе.