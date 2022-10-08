За подрывом Крымского моста 8 октября может стоять Служба безопасности Украины.

Пресс-служба СБУ опубликовала фото обрушенного пролета Крымского моста и перефразированную цитату из стихотворения Тараса Шевченко. Перефразированное стихотворение выглядит как прямой намек на того, кто стоит за взрывом.

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", — отметили в СБУ.

На ЧП отреагировали также в Министерстве обороны Украины и потроллили оккупантов.

"Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?", — сказано в сообщении.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рф сообщили, что в результате подрыва грузового автомобиля на мосту загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролёта. Движение по Крымскому мосту полностью закрыто.

В сети показали кадры грузовика, который, по версии оккупантов, взорвался на Крымском мосту. В российских СМИ пишут, что фура, начиненная взрывчаткой, прошла через пост ГИБДД и после этого в 6:15 взорвалась, заехав на мост.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали кошмарить еще один город иранскими дронами-камикадзе.