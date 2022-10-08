Пресс-служба СБУ опубликовала фото обрушенного пролета Крымского моста и перефразированную цитату из стихотворения Тараса Шевченко. Перефразированное стихотворение выглядит как прямой намек на того, кто стоит за взрывом.
"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.
Сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", — отметили в СБУ.
На ЧП отреагировали также в Министерстве обороны Украины и потроллили оккупантов.
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"Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?", — сказано в сообщении.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рф сообщили, что в результате подрыва грузового автомобиля на мосту загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролёта. Движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
В сети показали кадры грузовика, который, по версии оккупантов, взорвался на Крымском мосту. В российских СМИ пишут, что фура, начиненная взрывчаткой, прошла через пост ГИБДД и после этого в 6:15 взорвалась, заехав на мост.
Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.
Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали кошмарить еще один город иранскими дронами-камикадзе.