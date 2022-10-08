В Васильевском районе Запорожской области на мине взорвались двое детей, они погибли.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
“6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области взорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм дети скончались”, – говорится в сообщении.
Кроме того, 7 октября в результате тяжелого ранения в больнице города Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка.
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По подтвержденным данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погиб уже 421 ребенок и более 790 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 405, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 54, Днепропетровской – 30.
Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.
Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.