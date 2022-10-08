В Васильевском районе Запорожской области на мине взорвались двое детей, они погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

“6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области взорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм дети скончались”, – говорится в сообщении.

Кроме того, 7 октября в результате тяжелого ранения в больнице города Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка.

По подтвержденным данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погиб уже 421 ребенок и более 790 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 405, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 54, Днепропетровской – 30.

Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.

Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.