Путин хочет заключить новое "большое соглашение" между россией и Западом. Речь идет, в частности, и об Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN .

В частности, он предположил, что переговоры Москвы и Киева, вероятнее всего, возобновятся в какой-то момент.

"Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и какой ущерб к тому времени будет нанесен?" – сказал Калин.

Кажется неизбежным, что война россии в Украине будет продолжаться еще некоторое время, а остановки переговоров следовало ожидать, отметил он и добавил, что недавно обсуждал этот вопрос с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Насколько мы понимаем, путин хочет заключить новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема – это новое соглашение между россией и западным миром", – сказал Калин.

По словам спикера президента Турции, Кремль считает, что соглашения, заключенные в конце холодной войны при президентах Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю россию.

"Есть новая россия, есть новый мир, есть новая реальность и они хотят заключить новое соглашение", – заявил Калин.

Он предположил, что в итоге всему глобальному либеральному порядку предстоит серьезное испытание.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

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