Россия может использовать уклоняющихся в качестве "следующего оружия" в своей гибридной войне против Европы.

Об этом заявила премьер Эстонии Каи Каллас.

"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас убегает из россии. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция – следующее оружие", - заявила Каллас во время разговора с журналистами.

Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем россия может повторять сценарии "с "освобождением" своих граждан.

"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то российское меньшинство растет, и россия дальше говорит: мы должны "освободить" их. Это все – часть более широкой империалистической картины, и мы с большим предостережением к этому относимся", - подчеркнула Каллас.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

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