На севере Германии 8 октября движение поездов Deutsche Bahn дальнего следования было парализовано в течение трех часов из-за проблем с диспетчерскими коммуникациями.

Об этом сообщает Spiegel.

Из-за инцидента были вынуждены остановиться поезда типов ICE, IC и EC, в Нижней Саксонии и Бремене стали также региональные поезда. В течение нескольких часов сеть была починена, но железная дорога предупредила, что в течение дня еще могут возникать технические сбои.

В силовых кругах сообщалось, что ранее неизвестные перерезали линию передачи данных в кабельном канале возле Берлин-Каров, которая имеет решающее значение для сети связи. По словам следователя, аналогичный акт саботажа был также обнаружен в кабельном канале недалеко от Дортмунда незадолго до полного отказа. В настоящее время выясняется, связаны ли эти два действия.

Для целенаправленной диверсионной акции, по словам чиновников, участвующих в расследовании, нужна информация о железнодорожной сети и о том, как ее можно парализовать.

Представитель компании Deutsche Bahn сообщила, что причиной стало физическое повреждение кабелей, которые критически важны для движения поездов, и что соответствующие органы начали расследование.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.