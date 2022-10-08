В Москве начались аресты военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени дзержинского – элиты росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.