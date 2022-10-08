Решение Верховной Рады и Президента Украины Владимира Зеленского по поводу Южно-Курильской гряды в японском обществе восприняли как справедливый шаг дружественного государства.

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

«Решения Верховной Рады и Президента Украины были положительно восприняты в японском обществе как справедливый шаг дружественного государства.

Япония не намерена осуществлять возвращение Северных территорий силой, однако совместные действия Украины и Японии в политико-правовом поле, особенно с учетом агрессии россии против Украины, должны способствовать наказанию агрессора, возвращению всех оккупированных им территорий», - отметил дипломат.

Посол акцентировал, что признание Украиной принадлежности Японии четырех островов Южно-Курильской гряды, которые в Стране восходящего солнца называют Северными территориями, справедливо и юридически обоснованным. Дипломат напомнил, что эти острова были оккупированы СССР и остаются под оккупацией россии.

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