Трагическое известие сообщил на своей странице в Facebook глава Винницкой областной организации Национального союза писателей Украины Вадим Витковский.

"В областной больнице Винницы, после тяжелой болезни на 87-м году жизни ушел в дальний путь известный украинский писатель, Король Юмора и Сатиры, кавалер двух орденов Ярослава Мудрого Олег Федорович Черногуз", - говорится в сообщении.

Олег Черногуз - автор первого украинского сатирического романа "Аристократ" из Вапнярки". В свое время он также был главным редактором журнала "Перец".

Похоронен будет писатель в Киеве на Байковом кладбище, "рядом с любимой женой Лидией, которая была для него всем".

"В родном селе Иванове (Яневе) осталась посаженная нами с ним памятная аллея, построенный незадолго до смерти на родительском дворе новый дом, названный в честь светлой памяти жены "Лидиным домом", как он и обещал ей при жизни, не осуществлена ​​пока еще одна его мечта - Музей четырех поэтов, двух родившихся здесь поляков и двух украинцев, одним из которых является он сам, Олег Черногуз! Но мы претворим в жизнь эту его мечту!", - подчеркнул Витковский.

Также он добавил, что в родном селе покойного сатирика в Винницкой области будет улица, названная в честь Черногуза. Кроме того, Союз писателей введет премию его имени.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования: "Прекрасный и светлый душой человек. Вечная память...", "Очень жаль! Вечная память!"

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.