Кыргызстан принял решение отменить обучение Организации договора о коллективной безопасности на своей территории.

Об этом сообщает Радио Азаттик со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Кыргызстана.

Командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были состояться на территории Кыргызстана в октябре.

Ранее стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не принимал участия в неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, главным событием которой должен быть юбилей путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Также в конце сентября Армения отказалась от учений. По официальной версии – из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты начали кошмарить еще один город иранскими дронами-камикадзе.