Мигрантов обманом заставляют подписывать контракты на службу в армии, чтобы отправить на войну.

Как рассказала правозащитница Валентина Чупик, делается это несколькими способами. В собянинском центре «Сахарово» контракт подсовывают на подпись среди прочих документов. Написан он очень маленьким шрифтом — люди просто не понимают, что подписывают. После человека «помечают» — лепят на паспорт наклейку V.

Некоторых силовики шантажируют — угрожают, что не оформят документы. Но все будет якобы в порядке, если мигранты распишутся на бумажке — а это контракт.

Насилие и пытки — тоже способ. По данным Чупик, полиция схватила на улице курьера из Киргизии. Его били током по половым органам, и он подписал контракт. Мужчину удалось эвакуировать из россии.

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