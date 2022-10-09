Украинские военные уволили семь населенных пунктов в Луганской области. В них уже прошли стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что власти не могли сообщить об увольнении населенных пунктов раньше, ведь там продолжались стабилизационные меры.

Гайдай сообщил, что первым ВСУ уволили Грековку.

В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной.

В Краснореченской поселковой общине Сватовского района деоккупированы следующие села:

Новолюбовка;

Невское;

Грековка;

В Коломыйчиской сельской общине Сватовского района:

Новоегоровка;

Надия;

Андреевка;

Стельмаховка.

Напомним, что стало известно, сколько россиян уже мобилизовали и куда их отправят.

Также сообщалось, что названо имя вероятного преемника путина.

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