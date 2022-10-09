В Ростовской области россии разбился военный самолет Су-24, якобы предназначавшийся для учебных полетов.

Об этом 9 октября сообщил Телеграмм-канал Baza.

"Военный самолет (вероятно Су-24) потерпел крушение недалеко от хутора Сибирки.

По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.