В Ростовской области россии разбился военный самолет Су-24, якобы предназначавшийся для учебных полетов.
Об этом 9 октября сообщил Телеграмм-канал Baza.
"Военный самолет (вероятно Су-24) потерпел крушение недалеко от хутора Сибирки.
По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться", - говорится в сообщении.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Прямое попадание": оккупанты из самолета обстреляли автоколонну гражданских, много жертв
Разрушены целые дома и подъезды: оккупанты ударили по областному центру, жертв достают из-под завалов
Дорофеева на прогулке засветила свою слабость: "Надь, ты хоть когда-то расстаешься с..."
Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.
Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.