У военнослужащего полка "Азов", тернополянина Вячеслава Белого, недавно освободившегося из русского плена, родился первенец.

Об этом сообщает городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Поздравляю мужественного защитника Мариуполя, военнослужащего полка "Азов", жителя Тернополя Вячеслава Белого и его жену Елену с рождением первенца.

Недавно Вячеслав вернусь домой из русского плена и успел к важному событию в их семье. Желаю малышу крепкого злоровья, Божьего благословения, счастливого детства и мирного неба!", – пишет Надал.

Жена азовца Елена опубликовала видео в своем instagram, на котором Вячеслав держит новорожденного сына.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.





