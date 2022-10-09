Появляется все больше признаков того, что российский диктатор путин может быть отстранен от власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"На мой личный взгляд, путин готовятся к "пенсии". Это точно не о классической пенсии, потому что когда ты достигаешь уровня авторитарного монстра, то твоя пенсия будет немного иначе выглядеть. Ты будешь сидеть или юридически, или в каком-то закрытом помещении долго-долго ", – сказал он.

Также Подоляк перечислил "симптомы" того, что российского диктатора могут лишить власти.

Во-первых, путин уже не выглядит такой неприкосновенной персоной, его начали критиковать, к нему не относятся как к иконе. Подоляк подчеркнул, что для таких систем как в России очень важно, чтобы лидер был неприкосновенной иконой. При этом он отметил, что сегодня этот культ постепенно рушится.

Во-вторых, путин уже фактически не руководит процессами внутренней войны. Да, он не может вмешиваться в то, что делает владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин или секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Подоляк подчеркнул, что это не означает, что пути уже завтра будут на "пенсии". По его мнению, должно пройти определенное время. Кроме того, выход путин на пенсию также зависит от наших Вооруженных сил. Чем больше будет поражений, тем больше он будет отходить в сторону.

"Он с арбитра позиций перемещается на "в стороне стоять". Таких влияний, которые были у него в начале войны, у него уже нет", - сказал он.

В-третьих, путин сейчас почти не проводит международных встреч.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.