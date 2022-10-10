Так, прокуратура Московской области начала проверку по факту заявления о нарушении прав Елизаветы и Гарри Галкиных, сообщают российские СМИ. Оказалось, что юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру с требованием провести проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних. Михайлов считает, что поведение отца негативно сказывается на детях - их психическом и физическом здоровье.
"В СМИ регулярно публикуется информация в отношении гражданина Галкина Максима Александровича, 18 июня 1976 г.р., уроженца Наро-Фоминского р-на Московской области, прож. в деревне Грязь Одинцовского района, о том, что 1) он является гомосексуалистом и 2) о негативных его высказываниях о проводимой СВО. При этом Галкин воспитывает двоих несовершеннолетних детей: дочь Елизавету и сына Гарри, рожденных 18 сентября 2013 года суррогатной матерью….», - говорится в заявлении, которое поступило в Московскую областную прокуратуру.
Также автор жалобы указывает «о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей» Галкиным.
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Известно, что обращение было зарегистрировано и передано, в соответствии с компетенцией, в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру.
Отметим, что это не первые претензии Михайлова к семье Галкина. Ранее он захотел уреезать высоту их замка, а теперь требует проверить законность этой постройки.
Напомним, ранее появилась информация, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков якобы получил повестку. Вскоре музыкант и актер эту информацию опроверг.
Также сообщалось, что Пугачева с детьми вылетела из россии.
Ранее Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение рф на Украину.