Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели именно в центре города.

"Все службы следуют на места. Детали впоследствии", – сообщил мэр Киева.

Тем временем в телеграмм-каналах начали появляться кадры после атаки, на которых можно увидеть густой черный дым.

По некоторым данным, одна из российских ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на Владимирской.

Также, по сообщениям очевидцев, горят проезжавшие в это время машины по дороге. Уже известно о жертвах среди местных – люди находились в салонах авто.

«На месте сейчас просто ужас», – пишут очевидцы.

"В результате ракетного удара российских военных преступников по центру Киева есть погибшие среди гражданских. Горят автомобили, где мирные жители просто ехали на работу. Удар был намеренно нанесен в час пик просто оживленной улицей, чтобы погибло больше народа. Это просто кровавый террористический акт, совершенный руководством России от бессилия. Их армия не может ничего поделать с военными, позорится и отступает на фронте, поэтому они в отместку убивают женщин и детей", - написал в своем телеграмм-канале журналист Денис Казанский.