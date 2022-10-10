Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели именно в центре города.
"Все службы следуют на места. Детали впоследствии", – сообщил мэр Киева.
Тем временем в телеграмм-каналах начали появляться кадры после атаки, на которых можно увидеть густой черный дым.
По некоторым данным, одна из российских ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на Владимирской.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Фактически не руководит процессами": путин на грани отстранения от власти, появились три признака
Разрушены целые дома и подъезды: оккупанты ударили по областному центру, жертв достают из-под завалов
Дорофеева на прогулке засветила свою слабость: "Надь, ты хоть когда-то расстаешься с..."
Новый жесткий запрет вводится в Украине с 7 октября: что нужно знать
Также, по сообщениям очевидцев, горят проезжавшие в это время машины по дороге. Уже известно о жертвах среди местных – люди находились в салонах авто.
«На месте сейчас просто ужас», – пишут очевидцы.
"В результате ракетного удара российских военных преступников по центру Киева есть погибшие среди гражданских. Горят автомобили, где мирные жители просто ехали на работу. Удар был намеренно нанесен в час пик просто оживленной улицей, чтобы погибло больше народа. Это просто кровавый террористический акт, совершенный руководством России от бессилия. Их армия не может ничего поделать с военными, позорится и отступает на фронте, поэтому они в отместку убивают женщин и детей", - написал в своем телеграмм-канале журналист Денис Казанский.