Со срочным сообщением к украинцам обратился президент Владимир Зеленский.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Вообще. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», - заявил Зеленский, опубликовав также кадры обстрела центра Киева.

Тем временем появились данные по погибшим и раненым в результате ударов по столице. Так, на данный момент известно о 8 погибших и 24 раненых Все – мирные жители, которые просто шли или ехали по центру города.

Также в Сети публикуют кадры разрушенной детской площадки в парке им. Т.Г. Шевченко. Кроме того, пострадало помещение музея Ханенко в центре столицы.

Тем временем в Киеве гремят новые взрывы. Также сообщается о перебоях со светом.

"Киевляне! Враг коварен, но стоит сохранять спокойствие! В городе снова слышно серию взрывов. Сейчас метро приостанавливает свою работу, но работает как укрытие.

Просим всех спуститься в хранилища и находиться там. Если есть возможность, то взять все необходимые вещи, портативный зарядный устройство, воду. Без необходимости - не выезжайте в город. Все соответствующие службы работают!", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Также известно, что часть Сумы осталась без электроэнергии.

Во Львовской области зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре. Также известно о ракетном ударе по Днепру.