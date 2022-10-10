В своем новом обращении к украинцам президент Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться в укрытиях.

"...Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - подчеркнул Зеленский.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян для пребывания в укрытиях взять теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

«Российские террористы не останавливаются. Атакуют все регионы Украины», - отметил он, добавив, что в город пока не нужно выезжать.

Подземные станции метрополитена работают как укрытие, для перевозок пассажиров оно пока не работает.

"Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Оперативно реагируют на ситуацию и борются с последствиями ударов врага», - заверил Кличко.

Тем временем в Сети появилось видео попадания в «кличковский мост» в центре Киева. На видео можно увидеть, что в момент удара на мосту находился человек, к счастью оставшийся невредимым.

«В рубашке родился», – комментируют в телеграмм-каналах.

Добавим, что в настоящее время известно, что по Украине за сегодняшний день оккупанты уже выпустили 75 ракет, 41 удалось уничтожить.

Во Львове пропало электричество. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый. По его словам, Львов остался без электричества из-за взрыва на объекте критической инфраструктуры. Остановлена ​​работа городских ТЭЦ, что привело к остановке поставок горячей воды. Также не работает треть светофоров.

Уже запущены резервные электрогенераторы, чтобы возобновить работу ТЭЦ.

Также сообщается о взрывах в Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах Украины.

Напомним, ранее сообщалось о ракетном ударе по центру Киева, жертвами которого стали мирные люди, которые просто ехали или шли на работу.

Сейчас известно о 8 погибших и 24 раненых.