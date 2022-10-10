Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Стеклянный мост Кличко оказался сильнее, чем сакральный мост Путина. И да – никакого наступления из Беларуси нет. Нечем. Не паникуйте, сегодня таких взбросов будет множество. И все – вранье», - предупредил Арестович.
Тем временем Укрэнерго предупредил о перебоях с электроэнергией.
«ВАЖНО! Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях и заботьтесь о собственной безопасности. Они нас не запугают», - говорится в обращении.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Оккупанты ударили по центру Киева, горят автомобили: "Люди просто ехали на работу"
Вияснилось, что перевозил грузовик, взорвавший Крымский мост: "Интересно, что доехать до..."
"Не могу больше молчать": Джамала после вылета из польских "Танцев со звездами" порадовала новостями
"Спасибо тебе, любимый": самая богатая певица Камалия в военной форме показала мужа-миллиардера
По официальным данным, в Украине на данный момент в результате ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в Киеве. Также известно, что по Украине запустили уже 83 ракеты, 43 из них сбиты.
Напомним, ранее срочное заявление записал президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев сегодня оставаться в укрытиях.
Также сообщалось, что в результате удара по центру Киева есть погибшие и раненные.
Жертвами удара стали мирные жители, которые ехали или шли на работу.