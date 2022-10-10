Украинцам следует быть психологически готовыми не только к ракетным атакам со стороны оккупантов, но и к масштабному вбросу дезинформации.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Стеклянный мост Кличко оказался сильнее, чем сакральный мост Путина. И да – никакого наступления из Беларуси нет. Нечем. Не паникуйте, сегодня таких взбросов будет множество. И все – вранье», - предупредил Арестович.

Тем временем Укрэнерго предупредил о перебоях с электроэнергией.

«ВАЖНО! Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях и заботьтесь о собственной безопасности. Они нас не запугают», - говорится в обращении.

По официальным данным, в Украине на данный момент в результате ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в Киеве. Также известно, что по Украине запустили уже 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Напомним, ранее срочное заявление записал президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев сегодня оставаться в укрытиях.

Также сообщалось, что в результате удара по центру Киева есть погибшие и раненные.

Жертвами удара стали мирные жители, которые ехали или шли на работу.