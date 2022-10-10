В понедельник, 10 октября, российские оккупанты начали с самого утра начали атаковать украинские города ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в разных частях страны – во Львове, Хмельницком, Киеве, Днепре и других городах. Уже известно о десятках погибших и пострадавших мирных людей, а также о повреждении объектов инфраструктуры.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сделала заявление после ракетной атаки путина по украинским городам. Ее сообщение опубликовали в официальном телеграмм-канале ведомства.

"Мы сплочены и сильны как никогда и нас не победить. Сейчас эффективно по всем поврежденным объектам работают спасатели и энергетики. Враг не может выиграть эту войну на поле боя, поэтому решил лишить нас света и тепла. Да, у нас могут быть временные сложности, но только временные – мы все восстановим и отстроим. Это главная ошибка врага – думать, что нас можно сломать или запугать", - сказала Маляр.

Ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в страну готовится прибытие тысячи российских военных. Так, на сегодняшнем совещании он приказал главе МО РБ подготовиться к приёму и размещению российских военных в Беларуси, которых, по его словам, "прибудет не одна тысяча", передает Радио Свобода – Беларусь.

"Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил российской федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - заявил Лукашенко.

Напомним, "Будет множество": украинцев предупредили, к чему еще сегодня готовиться, кроме ракетных атак.

Как сообщала Politeka, Масштабный ракетный обстрел, появилось срочное обращение президента: "Специально выбрали такое время".

Также Politeka писала, что Киев в огне, есть погибшие и раненые: "Не выезжайте в город!".