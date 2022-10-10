Российские ракеты во время массовых обстрелов Киева в понедельник, 10 октября, попали в здание дипломатического ведомства Германии.
Об этом сообщает немецкое издание Billd .
"По сообщениям, визовый отдел консульства Германии также пострадал во время мощных российских атак на столицу Украины Киев", - говорится в сообщении.
Бывший глава Фонда Белля в Киеве Сергей Сумлинный разместил фотографии пострадавшего дипведомства в своем Twitter-аккаунте.
"Может быть, вы хотите отправить несколько танков Леопард и проверить ситуацию на месте?" – подписал он свой твит.
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Как считает военный эксперт Олег Жданов, это можно рассматривать как нападение на страну НАТО:
"С юридической точки зрения это вполне можно трактовать как нападение на Германию. Мы посмотрим на реакцию господина Шольца и посмотрим, как он защищает интересы Германии. Потому что пострадала частm территории Германии. И как он отреагирует особенно в плане поддержки Украины и передачи нам тяжелой техники и вооружения".
Напомним, украинцев предупредили, к чему сегодня еще готовиться, кроме ракетных атак.
Также жителей Киева призвали не выезжать в город.
Кроме того, Politeka.net писала о новом ударе по Запорожью, в результате которого обрушился целый подъезд.