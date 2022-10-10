В Ростовской области российской федерации разбился еще один военный самолет.

По данным СМИ, это истребитель СУ-25. ЧП произошло днем 9 октября недалеко от хутора Рогалик. Пилот погиб. По версии следствия, самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправности.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Ростовской области разбился военный самолет Су-24, якобы предназначавшийся для учебных полетов.

Об этом 9 октября сообщал Телеграмм-канал Baza.

«Военный самолет (вероятно Су-24) потерпел крушение недалеко от хутора Сибирки. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться", — говорилось в сообщении.

Таким образом, в один день, 9 октября, в россии разбились сразу два самолета.

Напомним, ранее сообщалось о падении также сразу двух российских самолетов - как это было.

Также сообщалось, что в Беларуси замечено передвижение эшелона с танками - их перебросят сначала в россию, а потом отправят на Донбасс.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты с самолета обстреляли автоколонну гражданских, много жертв.