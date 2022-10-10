Из-за атаки россиян утром 10 октября в Украине погибли 11 человек и 64 человека травмированы.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Россияне попали в объекты критической инфраструктуры, поэтому во Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях отсутствует электроснабжение.
На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.
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"В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров. В результате террористической атаки погибли 11 человек и травмированы - 64", - сказано в сообщении.
К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечены более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС. Последствия уточняются.
Напомним, ранее срочное заявление записал президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев сегодня оставаться в укрытиях.
Также сообщалось, что в результате удара по центру Киева есть погибшие и раненные.
Жертвами удара стали мирные жители, которые ехали или шли на работу.