Из-за атаки россиян утром 10 октября в Украине погибли 11 человек и 64 человека травмированы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Россияне попали в объекты критической инфраструктуры, поэтому во Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях отсутствует электроснабжение.

На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

"В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры (преимущественно объекты энергоснабжения) в 8 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров. В результате террористической атаки погибли 11 человек и травмированы - 64", - сказано в сообщении.

К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечены более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС. Последствия уточняются.

Напомним, ранее срочное заявление записал президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев сегодня оставаться в укрытиях.

Также сообщалось, что в результате удара по центру Киева есть погибшие и раненные.

Жертвами удара стали мирные жители, которые ехали или шли на работу.