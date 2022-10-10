Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к оккупантам и российскому руководству после массированных ракетных ударов по Украине в понедельник, 10 октября. Он заявил, что у украинцев этот террористический акт вызывает не страх, а ярость и жажду мести. Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

"Кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что такими действиями россияне пробуждают у украинцев желание уничтожать террористов, где бы они ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше.

"Вы можете пугать только послушное российское стадо. Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду Победы и мести!" – подчеркнул он.

Напомним, с раннего утра понедельника, 10 октября, российские оккупанты нанесла массированные ракетные удары по украинским городам, которые привели к разрушениям инфраструктуры и гибели мирных людей. "Прилеты" зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Полтавской областях.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что рф атаковала украинские города высокоточными ракетами Х-101, Х-55, запускаемыми из стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также российские военные преступники использовали ракеты "Калибр", "Искандер", С-300 и РСЗО "Торнадо".

Напомним, "Будет множество": украинцев предупредили, к чему еще сегодня готовиться, кроме ракетных атак.

Как сообщала Politeka, Масштабный ракетный обстрел, появилось срочное обращение президента: "Специально выбрали такое время".

Также Politeka писала, что Киев в огне, есть погибшие и раненые: "Не выезжайте в город!".