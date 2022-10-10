В результате утреннего ракетного удара рашистов по Киеву погибла мать 5-летнего мальчика и ребенок остался круглой сиротой.
Об этом рассказала журналистка Оксана Данилюк:
"Сегодня друг моего Макара, 5-летний Григорий, стал круглой сиротой. Сегодня в машине от российской ракеты умерла его мама, которая отвезла Гришу в сад и спешила на работу. Полгода назад умер отец мальчика. Эти проклятые ублюдки лишают наших детей не только тепла, света, беззаботного детства, они забирают самое главное - Материнскую любовь".
Как оточнила Данилюк, у маленького Макара есть бабушка, дедушка и семья дяди.
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Напомним, ранее срочное заявление записал президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев сегодня оставаться в укрытиях.
Также сообщалось, что в результате удара по центру Киева есть погибшие и раненные.
Жертвами удара стали мирные жители, которые ехали или шли на работу.