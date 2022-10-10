Сегодня во время воздушной тревоги у Калуши родился мальчик. Ребенок появился на свет именно в момент отбоя.

Об этом администрация роддома сообщила на своей странице в Facebook.

«Роды в бомбоубежище во время масштабной тревоги- еще тот квест! Но нас не одолеть! Все будет Украина! Мы обязательно победим!».

Вскоре медики сообщили, что очень мужественной парой стали Диана и Николай Кажук. У них родился сын Артем весом 2600 граммов.

«Тревога была длинной. Мы спустили их в бомбоубежище, и они там родили. Николай ее очень поддерживал, он молодец. Роды у женщины были с самого утра, она томилась и старалась. И вот, когда прозвучал отбой тревоги, Диана родила», — рассказала «Суспільному» исполняющая обязанности руководителя медучреждения Леся Григорив.

Напомним, украинцев предупредили, к чему еще готовиться, кроме ракетных атак.

Также жителей Киева призвали не выезжать в город.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ударе по Запорожью, в результате которого обрушился целый подъезд.