10 октября россияне выпустили по Украине почти все ракеты, которые они свозили на аэродромы в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Судя по всему, полетело все, что у них было. Последний относительно массовый удар наносился 2 недели назад по дамбе в Кривом Роге, но и тогда на порядок меньше.

Сейчас они выпустили наверняка все, что они в течение месяцев свозили на аэродромы. Как раз та пауза, ставшая затишьем перед бурей. Летело почти все: ракеты X-101, X-555, Искандеры в том числе баллистические, ракеты "Калибр" и вдобавок иранские дроны-камикадзе", - говорит Олег Катков.

Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на 20:30 в результате обстрела в 12 областях и Киеве погибли 14 человек, травмировались - 97.

Всего повреждено 118 объектов по Украине, перебои с электроснабжением в 15 регионах.

В общей сложности за полсутки россияне выпустили ракет по Украине на $400-700 млн.

Данные Forbes и ОП по пострадавшим и убитым россиянами немного отличаются, но общая картина такова.

Напомним, ранее срочное заявление записал президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев сегодня оставаться в укрытиях.

Также сообщалось, что в результате удара по центру Киева есть погибшие и раненные.

Жертвами удара стали мирные жители, которые ехали или шли на работу.