Российская армия вывезла из Беларуси огромное количество вооружения, военной техники и боеприпасов – по некоторым данным более 100 тысяч тонн.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в традиционном разговоре с Марком Фейгиным.

"Они в последних учениях потратили ресурсы, топливо и многое другое. И они абсолютно не хотят воевать. К мобилизации они не готовы — нет оружия, формы и т.д", - сообщил советник ОП, добавив, что на территории Беларуси сейчас практически нет российских военнослужащих.

«Есть операторы иранских дронов и их охрана – но это несколько десятков человек», - пояснил Арестович.

По словам представителя ОП, в Беларуси сейчас «начали использовать методичку 24 февраля».

«В стиле "в Беларуси мобилизация", "Беларусь в 4 утра сегодня нападет", "белорусские ДРГ уже зашли на территорию Украины на 20 км". Я хочу вам заявить, что лукашенковская Беларусь абсолютно не готова, ни в коем варианте», – заверил Арестович.

Однако риски все же есть. Так, по словам советника ОП, россия в течение месяца может пригнать туда группировку в 15-20 тысяч мобилизованных.

«И поставить их на границе, чтобы нам угрожать. Чтобы мы держали войска на северной границе для прикрытия Киева и других городов. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев: без вооружения, без военной техники, тупо пешком. Пошлет этих людей на смерть», - озвучил Арестович один из сценариев развития ситуации.

Напомним, в Беларуси заметили эшелон с танками.

Также сообщалось, что Лукашенко официально объявил о размещении российских военных – что известно об их количестве.

Кроме того, Politeka.net писала, что озвучены направления, по которым войска могут двинуть из Беларуси.