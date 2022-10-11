Известный волонтер и телеведущий Сергей Притула показал, как выглядит оружие мести, на которое начался сбор после масштабного ракетного удара россии по Украине.

Напомним, ранее Сергей Притула сообщил, что они с Сергеем Стерненко планировали начать этот сбор 12 октября, однако ракетный обстрел внес коррективы.

«Начинаем уже сейчас! Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM ІІ UAV. Будет "бавовна". Будет больно. Будет месть. Будут гореть!" – написал Притула на своей странице в соцсети 10 октября.

Позже Притула показал, как выглядят дроны и уточнил, сколько уже удалось собрать.

«Вот на что мы скидываемся! 206 000 000 за 7 часов! Не останавливаемся!», - прокомментиировал Притула кадры, на которых запечатлена работа дронов.

В комментариях украинцы восхищаются совей нацией и признаются, что отдали Притуле свои деньги, которые собирали на другое.

«Пан Притула, собирала себе на права, но понимаю, что это до ж**ы. Сбросила», «В тот раз 600 млн собрали, я уверена, мы сможем и на этот раз», «Захотелось еще скинуть», «Давай следующий сбор уже на что то более серьёзное F16 или F22?», - пишут в комментариях Притуле.

Добавим, что в результате массированной ракетной атаки по Украине 10 октября погибли 19 человек, ранения получили 105 человека.

Напомним, София Ротару отреагировала на ракетный удар по центру Киева.

Также сообщалось, что артист "Квартал 95" и звезда "Женского квартала" выдали "шедевральную" пародию на оккупанта и его жену.

Кроме того, Politeka.net писала, что Притула хлестко ответил Илону Маску на его бредовые заявления.