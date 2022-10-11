«Россия, устраивая сейчас пляски на погибших, лишь показала то, что она использует для устрашения украинцев, что у нее осталось на 8-й месяц войны».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, анализируя массированный ракетный обстрел Украины 10 октября.

«От того, что я сейчас напишу многим легче не станет, но для понимания ситуации, а именно, того в насколько загнанном положении находится наш враг – надо», - отметил эксперт.

Итак, по 10 октября Украине было выпущено Х-101, Х-55, КР "Калибр", РСЗО "Торнадо-С", ЗРК С-300, Shahed-136.

«Ничего не смущает? Верно, дичайшая солянка из всего того, что прилетело. Например, по Украине было выпущено 14 КР "Калибр", при том, что одновременный залп всей группировки Черноморской флотилии рф более 30 ракет», - пояснил Коваленко.

Эксперт также отметил, что выпущено было только 14, а не все, и повторных пусков позже не последовало.

«Аналогично и в отношении остальной номенклатуры ракет. Создаётся впечатление, что они собрали всё по сусекам и направили на Украину. Впечатление или факт? 24 февраля россия нанесла за сутки по территории Украины более 160 ракетных ударов крылатыми и баллистическими ракетами. В последующие дни интенсивность была не меньше», - напоминает Коваленко, добавляя, что удар 10 октября, общенный как Апокалипсис «сложно назвать таковым».

По словам военно-политического обозревателя, в результате россия показала не мощь и силу, а отчаяние и загнанность.

«Факт в том, что россия, устраивая сейчас пляски на погибших, лишь показала то, что она использует для устрашения украинцев то, что у неё осталось на 8-й месяц войны», - подчеркнул Коваленко.

Напомним, в результате ракетной атаки 10 октября погибли 19 человек, 105 человек получили ранения.

"Зафиксировано попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве, где возникло более 30 пожаров", - сообщили в ГСЧС.

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