Оккупанты перебрасывают в Беларусь иранские дроны-камикадзе «Shahed-136», которые в армии рф переименованы в «Герань-2».

По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, до 14 октября планируется ввезти еще 8. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Кроме того, Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию ​​«Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

В ГУР также добавили, что в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

В качестве основных «поставщиков» выступают:

– 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);

- 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);

– 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);

– 969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);

– 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

Грузы должны прибыть на железнодорожные станции "каменская" (каменско-шахтинский) и "марцево" (таганрог) ростовской области.

Напомним, в Беларуси заметили эшелон с танками.

Также сообщалось, что Лукашенко официально объявил о размещении российских военных – что известно об их количестве.

Кроме того, Politeka.net писала, что озвучены направления, по которым войска могут двинуть из Беларуси.