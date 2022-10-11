Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью КП в Украине , рассказывая о том, в каких условиях живут российские военнопленные.

По ее словам, военнопленных не отправляют в исправительные колонии и СИЗО, а в специальные участки на временное пребывание и в лагерь для содержания военнопленных.

"Это отдельно определенные места содержания, которые регулируются Женевской конвенцией", - пояснила Высоцкая.

Чтобы получить статус военнопленного и попасть под защиту Женевской конвенции, человек должен соответствовать конкретным признакам – форма другой страны, оружие, пребывание на поле боя.

«Пленные россияне, у которых забрали оружие и оставшиеся без своих командиров, совсем не агрессивны. Не пробуют убежать, не поднимают бунты, не строят свою иерархию. Ведут себя тихо и вежливо. Эти люди очень напуганы нарративами, которые будут в плену пытать и ждут больших мучений. А когда ничего не такого не происходит, выдыхают, расслабляются и послушно ждут обмена», - рассказала заместитель министра юстиции.

Кроме того, в лагере обустроена медицинская часть, есть протоколы лечения, есть психолог, а операции проводятся в учреждениях Минздрава. Нормы питания военнопленных по конвенции такие же, как для офицеров ВСУ.

«Речь идет о трехразовом горячем питании. Я понимаю, что это может шокировать. Но в начале войны мы должны выбрать для себя, кто мы. На нас смотри весь мир. И мы выбрали цивилизованный путь», - подчеркнула представитель министерства.

По ее словам, мест в лагере пока хватает, а жители не скапливаются, потому что Украина заинтересована в обменах, а не в содержании военнопленных. Также она прокомментировала тот факт, что из-за мобилизации в России военнопленных может существенно увеличиться.

"В Украине есть законсервированные колонии, и любая из них может при необходимости стать лагерем для военнопленных", - пояснила она, добавив, что в будущем пенитенциарное заведение можно будет использовать по назначению, ведь из-за войны были потеряны некоторые действующие колонии.

Также сообщалось, где работают военнопленные в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиян в плену кормят, как офицеров ВСУ.

Напомним, что пленных, у которых нет перспектив на скорый обмен, доставляют на запад Украины.