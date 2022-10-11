Маленькие украинцы, которым удалось скрыться от войны, в школах Германии становятся жертвами хейта со стороны российских детей.

По словам главы немецко-украинского культурного объединения "Украинский мир" Ольги Рааб, с недавнего времени разборки в школах происходят постоянно.

"В одних классах оказались украинские беженцы и дети россиян и казахов, которые любят смотреть Соловьева. Конечно, таких украинцев в школах прессуют. Наши дети пока не в состоянии ответить им на немецком", - сообщила Рааб в интервью КП в Украине.

Случаи совсем не единичны и, к сожалению, пока никто не может это остановить.

«Высшие инстанции, контролирующие школу, бессильны. Перевести ребенка в другое учебное заведение здесь нереально: очереди в школы из украинских детей бесконечны», - пояснила Рааб, добавив, что такие конфликты возникают прежде всего из-за родителей, насмотревшихся российской пропаганды.

Также Рааб рассказала, что она живет в Восточной Германии, которая раньше была под Советским Союзом, поэтому их симпатия к СССР непреодолима.

«На словах они сочувствуют украинцам, но что они думают на самом деле – сказать сложно», – объяснила Ольга Рааб, добавляя, что позиция немцев «моя хата с краю».

То есть они говорят о сострадании к Украине, но на самом деле там много людей, которые любят рф еще с прошлых времен. Но что важно, наравне государства Германия действительно поддерживает украинцев – выступает против войны, оказывает материальную помощь.

"В этом смысле, пожалуй, ни одна страна Европы так не поддерживает беженцев из Украины, как Германия", - подчеркнула Рааб.

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