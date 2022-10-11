Родственники россиян, получивших повестки после объявления «частичной мобилизации», уже не только сдаются в плен в Украине, но и погибают.

Так, известно о жителе Свердловской области Евгении Бизяеве, которого призвали 28 сентября, а через несколько дней отправили на фронт.

По словам родственницы погибшего, он уехал 28 сентября, впоследствии их отправили в Ростов, а затем он сразу попал в зону боевых действий. Мать мобилизованного узнала о его гибели из социальных сетей. Женщине пришлось самой обратиться в местный военкомат и только тогда ей подтвердили информацию о гибели сына.

"Сейчас она находится в состоянии шока, как и сестра Евгения", - пишет российское издание It's My City .

Еще несколько человек сообщили изданию, что вместе с Евгением выехали из Краснотурьинского их родственники. Все они около недели не выходят на связь. По неподтвержденной информации, еще двое молодых людей из Свердловской области были ранены.

Добавим, между тем количество ликвидированных в Украине оккупантов приближается к 64 тысячам.

Напомним, новомобилизованные обрывают телефоны горячей линии "Хочу жить", чтобы узнать, как сдаться в плен, если их отправят в Украину на фронт.

Также сообщалось, что российские военнопленные питаются по нормам офицеров ВСУ, имеют доступ к медицинскому обслуживанию и психологу, а также могут связываться с родными.

Украина гарантирует выполнение Женевских конвенций.

Также сообщалось, что враг Украины находится в загнанном положении – и этому есть еще одно доказательство.