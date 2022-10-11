Так, известно о жителе Свердловской области Евгении Бизяеве, которого призвали 28 сентября, а через несколько дней отправили на фронт.
По словам родственницы погибшего, он уехал 28 сентября, впоследствии их отправили в Ростов, а затем он сразу попал в зону боевых действий. Мать мобилизованного узнала о его гибели из социальных сетей. Женщине пришлось самой обратиться в местный военкомат и только тогда ей подтвердили информацию о гибели сына.
"Сейчас она находится в состоянии шока, как и сестра Евгения", - пишет российское издание It's My City .
Еще несколько человек сообщили изданию, что вместе с Евгением выехали из Краснотурьинского их родственники. Все они около недели не выходят на связь. По неподтвержденной информации, еще двое молодых людей из Свердловской области были ранены.
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Добавим, между тем количество ликвидированных в Украине оккупантов приближается к 64 тысячам.
Напомним, новомобилизованные обрывают телефоны горячей линии "Хочу жить", чтобы узнать, как сдаться в плен, если их отправят в Украину на фронт.
Также сообщалось, что российские военнопленные питаются по нормам офицеров ВСУ, имеют доступ к медицинскому обслуживанию и психологу, а также могут связываться с родными.
Украина гарантирует выполнение Женевских конвенций.
Также сообщалось, что враг Украины находится в загнанном положении – и этому есть еще одно доказательство.