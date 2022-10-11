Украина провела очередной обмен пленными.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:
"Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.
Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе «Динамо» (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.
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Сегодня мы освободидли рядового, который служил вместе со своим старшим братом.
Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери. Неописуемая боль и печаль.
Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, увидят своих родных. Слава Украине. Герои – дома».
Также сообщалось, что россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.